Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, 2 transfer birden yaptı

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı renklerine kattı.

Haber; AA
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, 2 transfer birden yaptı
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08 Temmuz 2020 14:50
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı renklerine kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı Josip Buljubasic ile bir, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



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