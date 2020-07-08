Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, 2 transfer birden yaptı

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı renklerine kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat asıllı Türk vatandaşı Josip Buljubasic ile bir, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Genco İlanç ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



