Beşiktaş'a tecrübeli stoper yolda

Kış transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Aleksander Dragovic'e çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a tecrübeli stoper yolda
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01 Ocak 2024 11:29
Beşiktaş'ta devre arası transfer harekatı sürüyor. Başkan Hasan Arat kadroda birçok değişikliğe gidecek.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Kara Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.

ALTERNATİF SIRBİSTAN'DAN

Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.

32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu. Dragovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 25 resmi maça çıkan Aleksander Dragovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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