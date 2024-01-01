Beşiktaş'a tecrübeli stoper yolda

Beşiktaş'ta devre arası transfer harekatı sürüyor. Başkan Hasan Arat kadroda birçok değişikliğe gidecek.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Kara Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.
ALTERNATİF SIRBİSTAN'DAN
Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.
32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu. Dragovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 25 resmi maça çıkan Aleksander Dragovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Kara Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.
ALTERNATİF SIRBİSTAN'DAN
Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.
32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu. Dragovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 25 resmi maça çıkan Aleksander Dragovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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