Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Bundesliga ekibinin golleri Bellingham ve Haaland'dan geldi.Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un kozlarını paylaştığı mücadelede 18 yaşındaki Jude Bellingham ön plana çıktı.Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya etkili başlarken ilk 15 dakikada rakip kaleyi 4 kez yokladı. Bu süreçte gol gelmezken Borussia Dortmund ilk denemesinde topu ağlarla buluşturdu.Bellingham, 20. dakikada Meunier'in pasında golü kaydetti ve takımını öne geçirdi.İngiliz genç oyuncu Jude Bellingham, 1-0'ı getiren golden sonra gol sevincini yaşarken Beşiktaş tribünlerine döndü ve 'sus' işareti yaptı.Bu hareket, Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki aldı ve genç oyuncu bir süre ıslıklandı.Bellingham geçen sezon Manchester City karşısında bir gol atarken Beşiktaş'a da açılış golünü attı. Bellingham böylece Mbappe'yi (18 yaş 85 gün) geçip Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu. (18 yaş 78 gün). Öte yandan, Bellingham, Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasmanda gol atan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.Genç yıldız, Haaland'ın 45+2. dakikada attığı golde de asisti yapan isim oldu.18 yaşındaki Bellingham'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde gösterdiği bu performans da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.