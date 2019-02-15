Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında 3-1 galip gelirken saha içindeki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri Younes Belhanda'ydı. Belhanda, ligdeki performansını Avrupa Ligi'ne taşıyamadı.
Belhanda, Benfica maçında kaleyi göremedi
Trabzon maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Younes Belhanda, Benfica karşısında kaleyi bile göremedi.
Belhanda Benfica maçında şut bile atamadı
Faslı oyuncu, maçı şut atamadan tamamladı. Çok top kaybı yapan Belhanda'nın 10 ortasının sadece 2'si yerini buldu.
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Belhanda, Benfica maçında kaleyi göremedi
Trabzon maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Younes Belhanda, Benfica karşısında kaleyi bile göremedi.
Belhanda Benfica maçında şut bile atamadı
Faslı oyuncu, maçı şut atamadan tamamladı. Çok top kaybı yapan Belhanda'nın 10 ortasının sadece 2'si yerini buldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın