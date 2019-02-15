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Belhanda performansıyla istikrardan uzak

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda Benfica maçındaki performansyıla Trabzonspor maçı performansından uzak bir görüntü çizdi

Kaynak: Takvim
Belhanda performansıyla istikrardan uzak
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15 Şubat 2019 09:38
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor karşısında 3-1 galip gelirken saha içindeki performansıyla dikkat çeken isimlerden biri Younes Belhanda'ydı. Belhanda, ligdeki performansını Avrupa Ligi'ne taşıyamadı.

Belhanda, Benfica maçında kaleyi göremedi
Trabzon maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Younes Belhanda, Benfica karşısında kaleyi bile göremedi.

Belhanda Benfica maçında şut bile atamadı
Faslı oyuncu, maçı şut atamadan tamamladı. Çok top kaybı yapan Belhanda'nın 10 ortasının sadece 2'si yerini buldu.

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