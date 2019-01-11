Başakşehir'den Manuel da Costa'yı, Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Slaven Bilic'in başında olduğu Al Ittihad'ın gündeminde bu kez Younes Belhanda var.Younes Belhanda'yı kadrosunda görmek isteyen Slaven Bilic, Al Ittihad yönetim ile görüşme yaptı ve Faslı 10 numaranın kendilerine büyük güç katacağını dile getirdi. Bu görüşme sonrası Al Ittihad harekete geçme kararı aldı. Yahoo Sport Fransa'da Manu Lonjon, Al Ittihad - Galatasaray hattında flaş bir gelişmenin yaşandığını duyurdu.Fransız gazeteci, "Al Ittihad kulübü tarafından görevlendirilen bir menajer, Galatasaray'a ilk teklifi iletti. Galatasaray yöneticileri, bu teklifi değerlendirdikten sonra kararını verecek." iddiasını ortaya attı.Bu arada Al Ittihad'ın Younes Belhanda için 6 milyon euro teklif yaptığı ancak sarı-kırmızılıların 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.