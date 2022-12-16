Beale: 'Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı kötü'

Glasgow Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığının devam ettiğini ve rehabilitasyon sürecinin sürdüğünü açıkladı.



Beale, "Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı oldukça kötüydü. İlk teşhise göre 12 hafta sahalardan uzak kalacaktı. Şu an bu sürecin ortasyındayız." dedi.



Rangers'ın hocası, "Önümüzde en az 6-7 hafta daha var. Eğer her şey mükemmel giderse yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak." açıklamasını yaptı.



Sezon başında 4 milyon euro ve .bonuslar karşılığı Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 7 maçta 376 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.





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