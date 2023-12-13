Bayern Münih'te 4 isimle ayrılık ihtimali

Gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, dört yıldız isimle yolları ayırabilir. İşte ayrıntılar.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Bayern Münih'te 4 isimle ayrılık ihtimali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 19:26
Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Bayern Münih, bir yandan da gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor. Bu doğrultuda Bayern Münih için flaş bir iddia gündeme geldi. 

Kicker'de yer alan habere göre; Bayern Münih, gelecek sezonda kadrosunda büyük bir değişime giderek bazı oyuncular üstünde radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Bavyera ekibinin takımda bulunan dört futbolcu ile yollarını ayırabileceği öne sürüldü.

ALPHONSO DAVIES 

Bu isimlerden ilki Kanadalı sol bek Alphonso Davies. İsmi uzun süredir transferle anılan Davies için Bayern Münih'in oyuncuyla ortak bir yeni sözleşme kararında uzlaşamadığı ve genç ismin satışına onay vereceği belirtildi. 

JOSHUA KIMMICH 

Uzun süredir Bayern Münih'te forma giyen Joshua Kimmich için de ayrılık ihtimali doğdu. Geçmişte teknik direktörlerle sorun yaşayan Alman oyuncu için iyi teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği aktarıldı. 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun adı Barcelona ile de anılıyor.

MANUEL NEUER 

Bayern Münih ile yeni sözleşmeyi geçtiğimiz haftalarda imzalayan Manuel Neuer için de ayrılık ihtimali yüksek. Bavyera ekibinin yeni sezonda kalesini genç bir kaleciye emanet etmek istediği belirtilirken, yedek kalabilecek Neuer'in ayrılma isteğine karşı çıkılmayacağı ifade edildi. 

THOMAS MULLER 

Listenin son sırasında Thomas Müller yer aldı. Alman oyuncu, uzun süredir takım içindeki oyunu ve rolü nedeniyle eleştirilerin odağıydı. Bayern Münih'in 2004 yılından bu yana takımda olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Müller'e yeni sözleşme teklif etmeyeceği iddia edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery