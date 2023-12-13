Bayern Münih'te 4 isimle ayrılık ihtimali

Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Bayern Münih, bir yandan da gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor. Bu doğrultuda Bayern Münih için flaş bir iddia gündeme geldi.



Kicker'de yer alan habere göre; Bayern Münih, gelecek sezonda kadrosunda büyük bir değişime giderek bazı oyuncular üstünde radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Bavyera ekibinin takımda bulunan dört futbolcu ile yollarını ayırabileceği öne sürüldü.



ALPHONSO DAVIES



Bu isimlerden ilki Kanadalı sol bek Alphonso Davies. İsmi uzun süredir transferle anılan Davies için Bayern Münih'in oyuncuyla ortak bir yeni sözleşme kararında uzlaşamadığı ve genç ismin satışına onay vereceği belirtildi.



JOSHUA KIMMICH



Uzun süredir Bayern Münih'te forma giyen Joshua Kimmich için de ayrılık ihtimali doğdu. Geçmişte teknik direktörlerle sorun yaşayan Alman oyuncu için iyi teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği aktarıldı. 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun adı Barcelona ile de anılıyor.



MANUEL NEUER



Bayern Münih ile yeni sözleşmeyi geçtiğimiz haftalarda imzalayan Manuel Neuer için de ayrılık ihtimali yüksek. Bavyera ekibinin yeni sezonda kalesini genç bir kaleciye emanet etmek istediği belirtilirken, yedek kalabilecek Neuer'in ayrılma isteğine karşı çıkılmayacağı ifade edildi.



THOMAS MULLER



Listenin son sırasında Thomas Müller yer aldı. Alman oyuncu, uzun süredir takım içindeki oyunu ve rolü nedeniyle eleştirilerin odağıydı. Bayern Münih'in 2004 yılından bu yana takımda olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Müller'e yeni sözleşme teklif etmeyeceği iddia edildi.





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