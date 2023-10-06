Bayern Münih, Jerome Boateng transferinden vazgeçti

Bir süredir Bayern Münih ile antrenmanlara çıkan eski Bayern Münihli Jerome Boateng için karar verildi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih, bir süredir takımla birlikte antrenmanlara çıkan Jerome Boateng'e kendisiyle sözleşme imzalayamayacağını bildirdi.



Boateng'in antrenman raporlarının iyi olmasına karşın taraftar tepkileri nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.



Son olarak Olympique Lyon forması giyen Boateng, 1 temmuz tarihinden bu yana serbest statüde yer alıyor.



BAYERN PERFORMANSI



Bayern'de daha önce 363 karşılaşmaya çıkan Alman savunmacı; 10 gol, 25 asistlik performans sergiledi.



