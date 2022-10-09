Batshuayi ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.
Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.
Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.
Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.
Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.
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