Batshuayi ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'de Mihcy Batshuayi, ligde ilk kez Fatih Karagümrük maçında gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi ligde siftah yaptı
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09 Ekim 2022 22:30
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.

Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.

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