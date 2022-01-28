Batshuayi: "Gol kralı Beşiktaş'tan çıkacak"

Beşiktaş'ta Antalya kampında başkan Ahmet Nur Çebi ile sohbet eden Michy Batshuayi, "Şanssız günler geride kaldı. Benim gibi Larin de çok formda. Bu sezon gol kralı Beşiktaş'tan çıkacak" dedi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Batshuayi: 'Gol kralı Beşiktaş'tan çıkacak'
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28 Ocak 2022 08:49
Beşiktaş'ta bu sezonun en golcü ismi olan Michy Batshuayi, başarı grafiğinin yükselerek devam edeceğini söyledi.

"ŞANSSIZ GÜNLER GERİDE KALDI"

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Antalya kampında kendilerini yalnız bırakmayan başkan Ahmet Nur Çebi ile sohbet eden Belçikalı futbolcu, siyah beyazlı takıma geldiği günden bu yana en formda olduğu dönemi yaşadığını belirterek, "Ben, kariyerim boyunca oynadığım tüm kulüplerde elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Beşiktaş'a da faydalı olmak için tüm gücümle mücadele ediyorum. Bu sezon çok fazla gol kaçırdığım için sizi üzdüğümü biliyorum ama o şanssız günler geride kaldı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim gibi Cyle Larin de çok formda. Bu sezon gol kralı Beşiktaş'tan çıkacak, buna inanıyorum" dedi.

BATSHUAYI 9, LARIN 7 GOL ATTI

Michy Batshuayi, toplam 9 gol, 4 asistle Beşiktaş'ta skora en fazla katkı yapan isim olurken, Cyle Larin 7 gol, 1 asistle ikinci sırada yer alıyor.



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