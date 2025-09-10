Batista Mendy: 'Sevilla, oynadığım en büyük kulüp'

Sevilla'nın Trabzonspor'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Batista Mendy, İspanyol ekibinde yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mendy, "Sevilla, oynadığım en büyük kulüp. Bu teklifi bana söylediklerinde inanılmaz bir andı!" diye konuştu.
Batista Mendy, "Buraya geldiğimden bu yana çok iyi karşılandım. Şimdi sıra takıma yardım etmeye geldi." dedi.
25 yaşındaki futbolcu, ayrıca Sevilla'ya elinden geldiğince yardımcı olmak istediğini söyledi.
