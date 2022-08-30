Basketbol Süper Ligi'nin fikstür çekimi yapıldı!

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı.



Kura çekiminde konuşan Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayıp "Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldı.



Anadolu Efes bir kez daha Euroleague şampiyonu oldu, Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Frutti Extra Bursa ise Eurocup'ta final oynama başarısı gösterdi. Ben mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Basketbolda sezonu 28 Eylül'de oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasıyla açacağız. 30 Eylül'de ise ilk maçlar başlayacak. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:



Anadolu Efes - Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkim

Türk Telekom - Darüşşafaka

Gaziantep Basket - Frutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Tofaş - Onvo Büyükçekmece Basketbol

Beşiktaş - Konyaspor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediye Spor



DERBİ TARİHLERİ



Ligde 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.



Galatasaray NEF, 4. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar 8. haftada ise Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.



Ligin 6. haftasında Beşiktaş – Fenerbahçe Beko müsabakası oynanacak. Beşiktaş, Anadolu Efes'i ise 10. haftada ağırlayacak.





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