Başakşehir'den Edin Visca açıklaması

Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den Edin Visca açıklaması
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25 Aralık 2021 22:13
Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Erdinç Sözer "Atmosfer çok güzeldi. Burada başarılı oynamak kolay değil, takımı tebrik ediyorum. Beraberlik iki takım için de iyi. Hedef kazanmaktı, bunun için üzgünüz. Takımın oyunundan memnunuz. Emre Hoca ile birlikte güzel çalışıyoruz. Gelişmemiz çok güzel. Bir iki adım daha atmamız lazım. Bu tip güçlü takımları da yenmek için bunu yapmalıyız." dedi.

Edin Visca ile ilgili transfer sorusunu yanıtlayan Erdinç Sözer "Edin Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız." ifadelerini kullandı.


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