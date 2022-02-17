Başakşehir'de, Rizespor öncesi tek eksik

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de tek eksik kaptan Mahmut Tekdemir.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de, Rizespor öncesi tek eksik
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17 Şubat 2022 13:33
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında cuma Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 40 puanla 4. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte cezaları sona eren Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ise takımındaki yerini alamayacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

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