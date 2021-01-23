Başakşehir, 1-1 eriyor!

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Çaykur Rizespor'un golünü 49. dakikada penaltıdan Samudio attı. Ev sahibi Başakşehir'in sayısını ise 64. dakikada Mehmet Topal kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtır kazanamayan Başakşehir, puanını 24 yaptı ve 14. sırada yer aldı. Rizespor ise 25 puanla 12. sırada yer buldu.



Başakşehir gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



BAŞAKŞEHİR'DE RAFAEL SAKATLANDI



Başakşehir'in tecrübeli sağ bek oyuncusu Rafael, mücadelenin 35. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Brezilyalı futbolcu yerini Muhammed Sarıkaya'ya bıraktı.



OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK



Medipol Başakşehir, ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı. Medipol Başakşehir'de Ponck, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Aleksic ve Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'de görev yaptı. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Edin Visca, Nacer Chadli, Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.



Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.



EPUREANU GERİ DÖNDÜ



Medipol Başakehir'de geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor karşısında forma giyemeyen Alexandru Epureanu ilk 11'de yer aldı. Kaptan Epureanu, yeni transfer Brezilyalı oyuncu Leonardo Duarte ile birlikte savunma ikilisini oluşturdu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Berkay Özcan, sol kanattan bindiren Crivelli'ye pasını attı. Crivelli, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.



25. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Berkay'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası dışına çıktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda kaleye giden topu Abdullah Durak kale çizgisi önünde göğsüyle durdurdu ve ardından uzaklaştırdı.



35. dakika Çaykur Rizespor'un hızlı gelişen atağında, Melnjak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Samudio, rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Samudio, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Michalak ceza sahasına girdiği anda Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada penaltı atışını kullanan Samudio, kaleci Mert'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.



63. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Mehmet Topal'ın arka direğe yaptığı ortada Demba Ba topu kafayla içeriye çevirdi. Crivelli'nin altıpas üzerindeki kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.



64. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay'ın pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal, bekletmeden sert vurdu, Abdullah Durak'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirdi ve ağlara gitti: 1-1.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 35 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 84 Azubuike), Duarte (Dk. 84 Mahmut Tekdemir) , Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 84 Aleksic), Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen (Dk. 57 Demba Ba)



Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut (Dk. 88 Murat Sağlam), Meriah, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 74 Emir Dilaver), Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Sabo (Dk. 79 Alberk Koç), Samudio



Goller: Dk. 48 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 28 Crivelli, Dk. 71 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 32 Abdullah Durak, Dk. 71 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)



