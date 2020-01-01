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Barton'ın, Batı Finalleri'ni kaçırması bekleniyor

Denver Nuggets forveti Will Barton'ın, Batı Konferansı Finalleri'nin geri kalanını kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Will Barton'ın, Batı Konferansı Finalleri'nin geri kalanını kaçırmasının beklendiği açıklandı.

NBA'de sezonun yeniden başladığı Orlando'da forma giymeyen Barton, kendisini rahatsız eden sağ dizindeki sakatlığının iyileşme sürecinde bulunmaya devam ediyor.

29 yaşındaki oyuncu, başlangıçta takımla Orlando'ya gitmiş olsa da, diz sorunları vücudunun diğer bölgelerinde de ağrıya yol açtıktan sonra, ikinci bir görüş almak için Ağustos ortasında NBA kampüsünden ayrılmıştı.

Nuggets basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly, yakın zamanda Barton'ın durumu hakkında şöyle bir güncelleme yaptı:

"Kendisi, ekibimizin çok büyük bir parçası. İyileşmeye çalışmak için elinden geleni yapıyor. Bubble dışında bulunan kaynakların, kendisinin sahaya dönebilmesi için daha uygun olacağını düşündük. Herhangi bir tarih yok, ama fiziksel olarak burada olmasa bile, ruhu kesinlikle burada."

Barton, bu normal sezonda oynadığı 58 maçta 15.1 sayı, 6.3 ribaund, 3.7 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamış, Nuggets için önemli bir parça olmuştu.


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