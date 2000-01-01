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Barkley: "Michael Jordan'ı GOAT yapan şey..."

NBA efsanesi Charles Barkley, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın neden tüm zamanların en iyisi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın neden tüm zamanların en iyisi olduğunu açıkladı.

Barkley, GOAT tartışmaları konusunda kendi fikrini paylaştı ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Jordan'ı bu konudaki yegane isim olarak seçti. İlk olarak, insanların onunla aynı odada olmaktan duydukları doğaüstü histen bahsetti.

"Birçok film yıldızının etrafında bulunmuşumdur. Birçok büyük sporcunun etrafında. Jordan ve Tiger Woods, şimdiye kadar insanların gördüklerinde veya aynı odada bulunduklarında kafayı yedikleri iki adamdı. Her zaman Michael'a karşı oynamanın bir onur ve ayrıcalık olduğunu söyleyebilirim. "

"Michael ve Tiger'ın etrafındayken bunu görüyorsunuz, onlar farklı canavarlar. Biri çılgın ve özel olduğu zaman, bunu anlıyorsunuz."

Barkley, sonrasında MJ'i basketbol sahasında neyin çok iyi yaptığını anlatmaya devam etti:

"Zordu, çünkü ona kaybederseniz, bunu sürekli yüzünüze vuracaktır. Hayatımda daha önce tanıştığım, basketbolda daha fazla yenmek istediğim kimse olmadı. Çünkü ona kaybettiğinizde, hayatınızın geri kalanında bunu her gün duymanız gerekiyor."

"Bence onu GOAT yapan şey de bu. Her şeyi çok kişisel alıyor."


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