Barkley: "LeBron, Jordan için doğru karşılaştırma değil"

NBA efsanesi Charles Barkley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James için, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın doğru bir karşılaştırma olmadığını söyledi.



Jordan'a karşı birçok kez oynama fırsatı bulunmuş olan Barkley, "The Lefkoe Show"da şunları söyledi:



"Bence GOAT Michael'dır. Ve LeBron, bana göre her zaman Michael'dan ziyade Magic Johnson'a daha yakındı."



Barkley, merhum efsane Kobe Bryant'ın, Jordan'la rahatça kıyaslayabileceği tek kişi olduğunu da ekledi:



"Asla LeBron James hakkında kötü bir şey söylemeyeceğim, ama şimdiye kadar Michael'a en yakın gördüğüm kişi Kobe'ydi. Bununla kastettiğim, sadece kazanma üzerine vizyonu olan biri olarak demek istiyorum. Takım arkadaşlarının ya da koçun ne düşündüğünü endişe etmeyen, sadece kazanmak isteyen biri olarak."



