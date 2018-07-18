Barkley: "LeBron, Hollywood'un kralı olmaya geldi"

NBA'nın efsanevi oyuncularından Charles Barkley, LeBron James'in Los Angeles Lakers'a şampiyonluk kazanmaktan başka nedenler için transfer olduğunu söyledi.



Sports Illustrated'dan Ben Golliver'a konuşan Charles Barkley'e göre, Lakers 2018/19 sezonunda şampiyonluğun adaylarından biri değil.



Barkley, "James'in Cleveland'da kalacağını umut etmiştim. LeBron'un Los Angeles'a iş için taşındığını düşünüyorum. Kariyeri düşüşe geçti. Artık, Hollywood'un kralı olmak istiyor. Lakers, üst düzey bir takım bile değil. En iyi ihtimalle, her şey yolunda giderse Batı'da 5 ya da 6'ıncı olabilirler." ifadelerini kullandı.







