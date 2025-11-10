Barış Alper, Kocaeli'de etkisiz kaldı!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor karşısında etkisiz kaldı.
Milli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine tepkisinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax mücadelesine yedek başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Barış Alper, Ajax deplasmanında ikinci yarıda etkili bir görüntü ortaya koydu ve galibiyete büyük etki etti.
İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçının ardından ligdeki Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Kocaelispor deplasmanında ikinci yarıda bir vuruşu savunma tarafından çizgiden çıkarılan Barış Alper, genel olarak beklentilerin altında bir performans ortaya koydu.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 14 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
%%EMBEDVIDEO_88016%
Milli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine tepkisinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax mücadelesine yedek başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Barış Alper, Ajax deplasmanında ikinci yarıda etkili bir görüntü ortaya koydu ve galibiyete büyük etki etti.
İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçının ardından ligdeki Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Kocaelispor deplasmanında ikinci yarıda bir vuruşu savunma tarafından çizgiden çıkarılan Barış Alper, genel olarak beklentilerin altında bir performans ortaya koydu.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 14 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
%%EMBEDVIDEO_88016%