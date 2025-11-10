09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-4
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

Barış Alper, Kocaeli'de etkisiz kaldı!

Galatasaray'da taraftarların tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor maçında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

calendar 10 Kasım 2025 08:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper, Kocaeli'de etkisiz kaldı!
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor karşısında etkisiz kaldı.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine tepkisinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax mücadelesine yedek başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Barış Alper, Ajax deplasmanında ikinci yarıda etkili bir görüntü ortaya koydu ve galibiyete büyük etki etti.

İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçının ardından ligdeki Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI


Kocaelispor deplasmanında ikinci yarıda bir vuruşu savunma tarafından çizgiden çıkarılan Barış Alper, genel olarak beklentilerin altında bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 14 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

%%EMBEDVIDEO_88016%

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
