Barcelona ve Osasuna erteleme maçını oynamak istemiyor!

Barcelona ve Osasuna, RFEF'in (İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu) belirlediği 27 Mart tarihindeki erteleme maçını oynamak istemiyor. Bu karar, her iki takımın da bir sonraki maçlarına çok kısa bir dinlenme süresiyle çıkacak olması nedeniyle tepki çekti.



Özellikle Osasuna, 28 Mart'ta Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacak ve iki maç arasında 24 saatten az bir süre olacak. Barcelona ise 30 Mart'ta Girona ile karşılaşacak.



NE OLMUŞTU?



Barcelona, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefa ettiğini ve bundan dolayı ligde 8 Mart tarihinde oynanacak Osasuna maçının ertelendiğini duyurmuştu.



OLASI ÇÖZÜMLER



Bu durum, La Liga'nın fikstüründe büyük değişikliklere yol açabilir. Olası çözümler şunlar:



Athletic - Osasuna maçı pazar gününe alınabilir, böylece Osasuna daha fazla dinlenebilir.



Barcelona - Girona maçı 21:00'e çekilebilir, ancak bu, aynı gün oynanacak Sevilla - Betis derbisiyle çakışacağı için yayıncı kuruluşlar tarafından desteklenmeyebilir.



Barcelona - Girona maçı 31 Mart Pazartesi'ye kaydırılabilir, ancak bu sefer Barcelona'nın 2 Nisan'daki Copa del Rey yarı finali ertelenmek zorunda kalacaktır.



Bu belirsizlik nedeniyle, Barcelona ve Osasuna'nın önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yaparak karara itiraz etmesi bekleniyor.



