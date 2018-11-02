THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Barcelona ile Maccabi FOX Tel Aviv karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk periyotunu 18-12 önde tamamlayan Barcelona, devreye 34-33'lük üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte Maccabi'yi 7 sayıda tutan Barcelona, son periyotta farkı korudu ve Maccabi FOX Tel Aviv'i 74-58 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, üst üste 3. galibiyetini aldı. Maccabi ise 4. kez yenildi.
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Mücadelenin ilk periyotunu 18-12 önde tamamlayan Barcelona, devreye 34-33'lük üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte Maccabi'yi 7 sayıda tutan Barcelona, son periyotta farkı korudu ve Maccabi FOX Tel Aviv'i 74-58 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, üst üste 3. galibiyetini aldı. Maccabi ise 4. kez yenildi.
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