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Barcelona seriye bağladı! Maccabi..

Barcelona, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv'i 74-58 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona seriye bağladı! Maccabi..
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02 Kasım 2018 01:39
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Barcelona ile Maccabi FOX Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyotunu 18-12 önde tamamlayan Barcelona, devreye 34-33'lük üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte Maccabi'yi 7 sayıda tutan Barcelona, son periyotta farkı korudu ve Maccabi FOX Tel Aviv'i 74-58 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, üst üste 3. galibiyetini aldı. Maccabi ise 4. kez yenildi.

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