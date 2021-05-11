Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşesen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cristian Tello ile görüşmelere başlandı. Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.



Tello'yu kadrosuna katmak için İspanyol kulübüyle görüşmelere başlayan bordo-mavililer ilk etapta 5 milyon Euro'luk bir taleple karşılaştı. Daha sonra bu rakamı 4 milyon Euro'ya indiren Betis kulübü, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmedi.



Oyuncunun maliyeti ve Barcelona'nın bazı hakları elinde bulunduruyor olması sebebiyle, çok kolay bir transfer süreci beklenmiyor. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda bir oyuncu için limitleri zorlama kararı almıştı. Bu oyuncu Cristian Tello olacak. Şu an için Real Betis ile görüşmeler sürüyor.



Real Betis kulübü, oyuncuyu bu sezon çoğu maçta ilk 11'de oynatmamasına rağmen Trabzonspor'un teklifine çok sıcak bakmış değil. Real Betis yönetimi ikna edildikten sonra oyuncuyla görüşmeler başlanacak. Abdullah Avcı'nın bu transferi çok istediğini öğrenildi.



Bu sezon Real Betis formasıyla 29 maçta 5 gol ve 3 asist yapan Tello, Barcelona'da ise 86 maça çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barcelona forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 gol ve 14 asistle oynamıştı.



