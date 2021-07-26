Barcelona, Neymar ile "adli" konuda anlaştı

Barcelona Kulübü ile Neymar arasındaki adli prosedürlerin çözümüne ilişkin anlaşmaya varıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Neymar ile 'adli' konuda anlaştı
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26 Temmuz 2021 15:40
İSTANBUL (AA) - Barcelona Kulübü, Paris Saint-Germain'e (PSG) transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden PSG'ye transfer olduğunu öne süren Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti. Neymar ise buna karşın sözleşmesindeki ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunmuştu.


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