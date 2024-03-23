Barcelona'dan Joao Felix kararı

La Liga ekibi Barcelona, kiralık olarak formasını giyen Joao Felix için kararını verdi.



Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Joao Felix'i yeni sezonda kadrosuna katmayı düşünmüyor.



La Liga devinin, Portekizli oyuncu için 65 milyon Euro ödemeye hazır olmadığı belirtildi.



Atletico Madrid'in oyuncuyu Barcelona ya da Suudi Arabistan'a satmaya sıcak baktığı ancak Katalan devinin buna yakın olmayacağı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona ile 34 maça çıkan Felix, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





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