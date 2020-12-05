Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Bir süredir kulüpsüz olan Mario Balotelli, İtalya'da Monza ile imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
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05 Aralık 2020 18:23
30 yaşındaki Mario Balotelli'nin yeni adresi Serie B olacak. Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaşması beklenen forvet oyuncusu, Monza takımına gidecek.

Mario Balotelli, son olarak Serie A'da Brescia formasıyla mücadele etti ve uzun süredir kulüpsüz durumdaydı.

BOATENG'İN YANINA GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan Balotelli sezon başında Kevin Prince Boateng'i de kadrosuna katan Monza'nın yolunu tutacak.

Balotelli'nin hafta içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atması bekleniyor. Monza'nın sahibi aynı zamanda Milan'ın bir dönem başkanlığını yapmış olan Silvio Berlusconi, transferi gerçekleştirdi.



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