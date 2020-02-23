Balıkesirspor deplasmanda Giresunspor'u devirdi

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, Balıkesirspor'u ağırladı.Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cihan Aydın, Utku Tunavelioğlu ve Ali Tuna üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk golünü 22. dakikada deplasman takımı Balıkesirspor'dan Batuhan İşçiler kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.Kırmızı beyazlı takım maçı 1-0 önde götürürken 45. dakikada penaltı kazandı. Balıkesirspor, Antonio Mrsic'le penaltıyı gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı.Mücadelenin ilk yarısı Balıkesirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.İlk yarıda 2 gol yiyen ev sahibi ekip, ikinci yarıya 2 oyuncu değişikliğiyle başladı.Balıkesirspor 59. dakikada Rahmi Anıl Başaran'la ağları sarsarken, skoru 3-0'a taşıdı.Karşılaşmadan galip ayrılan takım, 3-0'lık bir skorla deplasman ekibi Balıkesirspor oldu.Bununla birlikte Balıkesir deplasmanda üst üste 2. galibiyetini yaşadı. Giresunspor ise bu sezon evinde 2. kez mağlup oldu.Bu sonucun ardından Balıkesirspor 11. sıraya yükselirken, Giresunspor kendine 13. sırada yer buldu.Giresunspor haftaya Akhisar Belediyesi'ne konuk olacak. Balıkesirspor ise deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek.