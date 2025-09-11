Balıkesirspor'dan savunmaya takviye

Balıkesirspor, savunma oyuncusu Erşan Yaşa'yı kadrosuna kattı.

Balıkesirspor'dan savunmaya takviye
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor, dış transferde Silifke Belediyespor'dan 24 yaşındaki stoper Erşan Yaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'da futbola başlayan Erşan; Malatya Yeşilyurtspor, Fatsa Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Kırıkkale FK ve Silifke Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 23, 3'üncü Lig'de 43 müsabakada görev yapan defans oyuncusu Türkiye Kupası'nda ise 8 kez forma giydi.

Erşan, geçen sezon ilk yarıda Yeni Malatyaspor'la 1'inci Lig'de, ikinci devrede Silifke ekibiyle 3'üncü Lig'de toplam 26 maça çıktı.

