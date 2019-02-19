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Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Eski Bakan Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı
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19 Şubat 2019 11:50
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şunları kaydetti:

"56 ve 57. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."



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