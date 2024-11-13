Bahattin Sofuoğlu ilk defa boy göstereceği Superbike'a odaklandı

Gelecek sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, buraya hızlı adapte olarak iyi performans sergilemeyi hedefliyor.



Yamaha Motoxracing adına 2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 26-27 Kasım'da İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde Superbike'ta yeni motosikletiyle ilk kez boy gösterecek.



Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası'nda başlayan Bahattin, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na (WorldSSP) geçti. Üç sezon boyunca burada yarışan milli sporcu, dört podyum ve bir galibiyet elde etti.



Yeni sezonda Razgatlıoğlu'yla WSBK'ta yarışacak ikinci Türk sporcu olan Bahattin, burada adım adım yükselerek üst sıralarda yer almayı istiyor.



"Razgatlıoğlu ile aynı pistte olmak gurur verici"



Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, daha önce çalıştığı Yamaha Motoxracing'le yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerini ayrıca Superbike'ın ise herkes için sürpriz olduğunu söyledi.



Superbike'ta yarışacağı için mutlu olduğunu dile getiren Bahattin, bu kategoride tecrübe sahibi olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.



Bahattin, yeni sezon için çok çalıştığını belirterek, "Toprak ağabeyimle aynı pistte, grupta olmak benim için çok gurur verici. Orada iyi isimler var. Onlarla aynı yerde yarışmak gurur verici. Çok mutluyum. Beklediğimden hızlı oldu." dedi.



Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile yıllardır antrenman yaptıklarını ve ondan çok şey öğrendiğini anlatan Bahattin, "Bu benim için çok büyük bir artı. Ondan çok şey öğrenmeye devam edeceğim. İnşallah onun ve benim için her şey çok güzel olur. İnşallah bir gün Kenan Sofuoğlu ağabey ve onun gibi olurum ben de." diye konuştu.



Kenan Sofuoğlu koordinesinde antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bahattin, Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu'ndan çok şeyler öğrendiğini vurguladı.



"Adım adım yükselmeye çalışacağım"



Artık yarışacağı Superbike'a odaklandığına işaret eden Bahattin, elinden geldiğince çabuk adapte olamaya çalışacağından bahsetti.



Bahattin, sezon biter bitmez 1000'lik motosiklete binme fırsatı bulduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İstanbul Park'ta sürdüm. Federasyonun son ayak yarışına antrenman amaçlı katıldım. Orada güzel dereceler elde ettim. Federasyonun pist rekorunu kırdık. 2013'te yapılan Superbike dönemine göre bir saniye yavaştık sadece. Tabii ki bu hiçbir şey ifade etmiyor. Elimden geldiğince erken adapte olmaya çalışıyorum. Adım adım yükselmeye çalışacağım. İnşallah güzel sürprizlerle güzel yerlerde oluruz, beklediğimden daha güzel performanslar sergilerim."



