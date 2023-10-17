Portland Trail Blazers pivotu Deandre Ayton, Portland'ın, eski takımı Phoenix Suns'ın aksine kendisine "değer verdiğini" söyledi.



Medyayla saha kenarında yapılan bir sohbette Ayton, ESPN'den Tim MacMahon'a Phoenix ile ayrılığa ilişkin son yanıtını verdi.



Sezon öncesi yapılan anlaşmayla Trail Blazers'a gönderildikten yalnızca birkaç hafta sonra Ayton, yeni takımını eskisinden farklı kılan şeyin ne olduğu hakkında samimi açıklamalarda bulundu:



"Beni değer görebileceğim ve takdir edilebileceğim bir yere gönderdiler, ki kariyerimde istediğim de buydu. Daha kötüsü de olabilirdi... Bana gerçekten değer veren bir organizasyonun parçası olduğum için gerçekten çok şanslıyım."



Geçtiğimiz sezon 67 maçta Ayton, %58 şut oranıyla maç başına 18 sayı, 10 ribaund ve 0,8 blok ortalamaları yakalamıştı.



