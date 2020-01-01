Ayesha Curry de tartışmaya katıldı: "Kocam üçünüzü de yenmişti!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin eşi Ayesha, Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard ve LA Clippers oyuncuları Paul George ve Patrick Beverley'e "kocam üçünüzü de yendi" şeklinde konuştu.



Portland ve Clippers arasındaki Cumartesi günkü maçtan sonra Lillard, George ve Beverley, Dame'in medyaya PG ve Beverley'i önceki sezonlarda playofflardan elediğini hatırlatmasının ardından, sosyal medyada karşılıklı laf atışmaya başlamışlardı.



Instagram'da karşılıklı yorumlar atılmıştı ve bir noktada olaya Lillard'ın kız kardeşi ve George'un eşi de dahil olmuştu.



Duruma dahil olan tek kadınlar onlar değildi ve Ayesha da tüm bu olay hakkında ne düşündüğünü tüm dünyaya duyurmak istedi. Ayesha, Twitter'da bu oyunculardan üçüne de laf attı ve eşi Stephen'ın geçmişte üçünü de yendiğini hatırlattı:



"Bunu yakında sileceğim, ama kocam üçünüzü de yenmişti."



Ayesha'nın bu tweet'i kısa bir süre sonra sildiği görüldü.



Steph, son beş yıldır Warriors ile NBA'e hükmetmişti ve bu üç oyuncuyla da yüzleşip kendilerini yenme şansı bulmuştu. Yani, Steph'e karşı söyleyebilecekleri bir şey olmasa da, Curry bu tartışmanın bir parçası hiç olmamıştı.



Clippers ve Blazers ise, Portland'ın playoffların ilk turunda Los Angeles Lakers'ı geçerek Finallere giderken bir noktada buluşabilmeyi umuyorlar.



