Aydın BB, Çan Gençlik Kalespor'a set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Aydın BB, Çan Gençlik Kalespor'a set vermedi
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27 Ekim 2020 16:30
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi. 
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Handa Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Elif Boran) 

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 82 dakika (25, 27, 30)



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