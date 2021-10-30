AXA Sigorta Efeler Ligi'nde derbi heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında 31 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde derbi heyecanı
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30 Ekim 2021 11:05
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta ligde oynadığı 5 maçı da kazandı. Galatasaray HDI Sigorta ise 4 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.


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