Avrupa Şehirler Satranç Şampiyonası'nda 'İstanbul'dan çifte zafer

Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Şehirler Şampiyonası'nda İstanbul takımı, 12 yaş altı kategorisinde şampiyon, 50 yaş üstünde ise ikinci oldu.



Toplamda 30 Avrupa şehrinden 50 takımın yer aldığı organizasyonda Türkiye, İstanbul ve Ankara'dan 5 takımla mücadele etti.



Açık, kadınlar, 12 yaş altı ve 50 yaş üstü olmak üzere dört ayrı kategoride hibrit şekilde düzenlenen şampiyonada Türkiye adına mücadele eden İstanbul takımı, 12 yaş altı kategorisinde 9 turda tüm maçlarını kazanarak 18 puanla namağlup şampiyonluğa ulaştı.



Söz konusu ekipte Atilla Kuru, Ali Poyraz Uzdemir, Ömer Akkara ve Zeynep Duru Şahin yer aldı.



Hür Yasin, Bülent Güner, Yakup Sezgün ve Ali Bülent Özveren'den oluşan 50 yaş üstü takımı ise birinci ile eş puanla Avrupa ikincisi oldu.



Organizasyona ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Türk satrancı başarıları ile Avrupa'ya ve dünyaya imza atmaya devam ediyor. ECU tarafından ilk kez düzenlenen ve Avrupa'nın önemli şehirlerinin yarıştığı turnuvada İstanbul takımımız, Türkiye'ye büyük bir zafer kazandırdı. Turnuvada müthiş bir mücadele örneği sergileyen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Seneye hedefimiz daha çok şehir ile şampiyonada mücadele etmek. Türkiye tanıtımı için böyle turnuvaları çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



Türk satrancının son yıllarda yükselen grafiğinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Tulay, şunları kaydetti:



"Karşılaşmalar, Avrupa başta olmak üzere bir milyondan fazla kişi tarafından takip edildi. Sporcularımızın başarılarının yanı sıra ülke tanıtımına yaptığımız katkı ile de son derece mutlu olduk. Önümüzdeki yıllarda şampiyona çok geniş katılımlı olarak düzenlenecek. Türkiye olarak gelecek yıllarda İstanbul ve Ankara'nın yanında birçok şehir takımımız ile mücadele etmek ve önde gelen kentlerimizi Avrupa'ya duyurmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 81 ilden 81 başarılı takım ile katılacak potansiyeli var. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür eder, derece alan takımlarımızı tebrik ederim."



Türkiye, organizasyonda elde edilen başarıyla Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 18 yaş altı kategorisine ücretsiz katılım hakkı kazandı. Türkiye salonu ise geniş konforu, masaların ara açıklığı ve aydınlatmasıyla şampiyonanın 'en iyi salonu' seçildi.









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