26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası İsveç'te başlayacak

Türkiye, 20 Kasım Perşembe günü İsveç'te başlayacak Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 14 milli sporcu ile mücadele edecek.

 İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası 20 Kasım Perşembe günü  başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Helsingborg kentindeki organizasyonda kadınlar, erkekler, çiftler ve karışık takım mücadelelerinde 14 milli sporcu yer alacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:

Kadınlar: Hatice Duman, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, İrem Oluk, Nergiz Altıntaş, Merve Sefa Özsu

Erkekler: Abdullah Öztürk, Süleyman Vural, Mikail Aydın, Ramazan Sincar, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Tahir Efe Şahin

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
