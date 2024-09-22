Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc Olimpik Lyon'da oynanan mücadeleyi Marsilya 3-2 kazandı.
Olimpik Marsilya, 5. dakikada Leanordo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle maçın başında 10 kişi kaldı.
Lyon, Alexandre Lacazette ile 45+7. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
MARSİLYA GERİ DÜŞÜP ÖNE GEÇTİ
Duje Caleta-Car, 53. dakikada Olimpik Lyon'u öne geçirdi. Pol Lirola, bu gole 69. dakikada cevap verdi.
Ulisses Garcia, 82. dakikada şık bir vuruşla Marsilya'yı öne geçiren golü attı.
RAYAN CHERKI, 90+3'TE EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Rayan Cherki, 90+3. dakikada skoru eşitledi.
MARSİLYA'DAN 90+5'TE MÜTHİŞ CEVAP
Ismael Kone, 90+5. dakikada ceza sahası dışından şık bir golle maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 13'e çıkardı ve lider PSG ile puanını eşitledi. Lyon ise puanını 4 yaptı.
Marsilya, gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Lyon ise Toulouse deplasmanına gidecek.
Olimpik Marsilya, 5. dakikada Leanordo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle maçın başında 10 kişi kaldı.
Lyon, Alexandre Lacazette ile 45+7. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
MARSİLYA GERİ DÜŞÜP ÖNE GEÇTİ
Duje Caleta-Car, 53. dakikada Olimpik Lyon'u öne geçirdi. Pol Lirola, bu gole 69. dakikada cevap verdi.
Ulisses Garcia, 82. dakikada şık bir vuruşla Marsilya'yı öne geçiren golü attı.
RAYAN CHERKI, 90+3'TE EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Rayan Cherki, 90+3. dakikada skoru eşitledi.
MARSİLYA'DAN 90+5'TE MÜTHİŞ CEVAP
Ismael Kone, 90+5. dakikada ceza sahası dışından şık bir golle maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 13'e çıkardı ve lider PSG ile puanını eşitledi. Lyon ise puanını 4 yaptı.
Marsilya, gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Lyon ise Toulouse deplasmanına gidecek.