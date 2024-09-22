Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc Olimpik Lyon'da oynanan mücadeleyi Marsilya 3-2 kazandı.



Olimpik Marsilya, 5. dakikada Leanordo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle maçın başında 10 kişi kaldı.



Lyon, Alexandre Lacazette ile 45+7. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



MARSİLYA GERİ DÜŞÜP ÖNE GEÇTİ



Duje Caleta-Car, 53. dakikada Olimpik Lyon'u öne geçirdi. Pol Lirola, bu gole 69. dakikada cevap verdi.



Ulisses Garcia, 82. dakikada şık bir vuruşla Marsilya'yı öne geçiren golü attı.



RAYAN CHERKI, 90+3'TE EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Rayan Cherki, 90+3. dakikada skoru eşitledi.



MARSİLYA'DAN 90+5'TE MÜTHİŞ CEVAP



Ismael Kone, 90+5. dakikada ceza sahası dışından şık bir golle maçın skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 13'e çıkardı ve lider PSG ile puanını eşitledi. Lyon ise puanını 4 yaptı.



Marsilya, gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Lyon ise Toulouse deplasmanına gidecek.



