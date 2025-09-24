Aurelio De Laurentiis: 'Futbolun değişmesi gerekiyor'

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.
"YOK OLMAYA MAHKUM"
Aurelio De Laurentiis, "Bu spor yeni bir yol bulmalı çünkü şu anda İtalya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde var olan haliyle, mevcut harcama düzeyinde hayatta kalamayacağı için yok olmaya mahkum." dedi.
"SADECE ÖNEMLİ ANLARI İZLİYORLAR"
Sözlerine devam eden Laurentiis, "Umarım bir noktada şampiyonaları, organizasyonları yeniden düzenlemek ve futbolu yeniden düşünmek mümkün olur, böylece çocuklar ve gençler bugün olduğu gibi sadece önemli anları izlemez. Gençlerin, maçlar sırasında dikkatleri dağılıyor; yavaş, sıkıcı ve modası geçmiş buldukları şeyleri izlemeye zamanları yok!" dedi.
Laurentiis son olarak, "Bu da bizi düşünmeye ve kendimize şu soruyu sormaya sevk etmeli; "Bu sistem değişmeli ve bu değişiklikler neden hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor?" Belki de organizasyonlardaki belirli pozisyonlarda bulunan ve ellerindeki oyuncağın kırılmasından korkanlar huzur içinde yaşamak istedikleri için! Ancak bu, daha modern cevaplar almak isteyen milyonlarca taraftar için yanlış bir durum." diye konuştu.
