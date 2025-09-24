24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
0-04'
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-0DA
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Aurelio De Laurentiis: "Futbolun değişmesi gerekiyor"

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolun mevcut haliyle yok olmaya mahkum olduğunu ve futbolun değişmesi gerektiğini söyledi.

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

"YOK OLMAYA MAHKUM"

Aurelio De Laurentiis, "Bu spor yeni bir yol bulmalı çünkü şu anda İtalya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde var olan haliyle, mevcut harcama düzeyinde hayatta kalamayacağı için yok olmaya mahkum." dedi.




"SADECE ÖNEMLİ ANLARI İZLİYORLAR"

Sözlerine devam eden Laurentiis, "Umarım bir noktada şampiyonaları, organizasyonları yeniden düzenlemek ve futbolu yeniden düşünmek mümkün olur, böylece çocuklar ve gençler bugün olduğu gibi sadece önemli anları izlemez. Gençlerin, maçlar sırasında dikkatleri dağılıyor; yavaş, sıkıcı ve modası geçmiş buldukları şeyleri izlemeye zamanları yok!" dedi.


Laurentiis son olarak, "Bu da bizi düşünmeye ve kendimize şu soruyu sormaya sevk etmeli; "Bu sistem değişmeli ve bu değişiklikler neden hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor?" Belki de organizasyonlardaki belirli pozisyonlarda bulunan ve ellerindeki oyuncağın kırılmasından korkanlar huzur içinde yaşamak istedikleri için! Ancak bu, daha modern cevaplar almak isteyen milyonlarca taraftar için yanlış bir durum." diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
