ATIBA İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

ÖZEL HOCA TUTTU

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transferlerinin 27 Haziran'daki sezon açılışına yetişip yetişmeyeceği kadar, Atiba Hutchinson'ın durumu da merak ediliyordu. Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek. Atiba'ya, Dünya Kupası yolu da açılmış oldu.Katar'da yapılacak Dünya Kupası için milli takımdan davet bekleyecek olan Atiba'nın, formda olması büyük önem taşıyordu. Bu yüzden Beşiktaş'ta bir sezon daha forma giymeyi çok isteyen Atiba'ya sonunda müjdeli haber geldi.Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine önce teknik direktör Valerien Ismael'le görüştü. Fransız teknik adamın da onay vermesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenilenecek.Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak. Öte yandan tecrübeli futbolcunun kondisyonunu artırmak için bir süredir özel antrenör eşliğinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.