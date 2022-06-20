Atiba'ya piyango gibi haber!

TFF'nin açıkladığı yabancı kuralıyla ilgili kararın ardından Beşiktaş'ta Atiba ile ilgili plan da belli oldu. Atiba Hutchinson takımda kalıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Atiba'ya piyango gibi haber!
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20 Haziran 2022 09:12
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transferlerinin 27 Haziran'daki sezon açılışına yetişip yetişmeyeceği kadar, Atiba Hutchinson'ın durumu da merak ediliyordu. Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek. Atiba'ya, Dünya Kupası yolu da açılmış oldu.

ATIBA İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

Katar'da yapılacak Dünya Kupası için milli takımdan davet bekleyecek olan Atiba'nın, formda olması büyük önem taşıyordu. Bu yüzden Beşiktaş'ta bir sezon daha forma giymeyi çok isteyen Atiba'ya sonunda müjdeli haber geldi.

ÖZEL HOCA TUTTU

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine önce teknik direktör Valerien Ismael'le görüştü. Fransız teknik adamın da onay vermesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenilenecek.

Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak. Öte yandan tecrübeli futbolcunun kondisyonunu artırmak için bir süredir özel antrenör eşliğinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.



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