Aston Villa, 7iverpoo7'a ayıp etti!

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Aston Villa, son şampiyon Liverpool'u ağırladı.
Villa Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 7-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 4, 22 ve 39. dakikalarda Watkins, 35. dakikada McGinn, 55. dakikada Ross Barkley ve 66 ile 75. dakikalarda Jack Grealish kaydetti. Liverpool'un 2 golünü ise 33 ve 60. dakikalarda Mohammed Salah attı.
Bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Aston Villa, 9 puanla 2. sırada yer aldı ve 1 maç eksiği bulunuyor. Bu sene ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanla 5. sırada yer buldu.
Aston Villa, gelecek hafta Leicester deplasmanına gidecek. Liverpool ise Everton deplasmanında 3 puan arayacak.
JURGEN KLOPP;
Aston Villa karşısında aldığımız 7-2'lik yenilgiyi açıklayamam ama gördüklerimi anlatabilirim. Aston Villa topu her kazandığında kontra atak yedik. Böyle bir maçtan sonra ne düşünebilirsin ki, duyguların darmadağın oluyor. Yapılabilecek tüm saçmalıkları tek maçta yaptık. Bu maçta kendimizden başka kimseyi suçlayamayız. Bugün ilginç sonuçlar çıktı ama biz daha fazla gol atabilirdik, maç 7-5 de bitebilirdi."53 yaşındayım, futbolda görülebilecek her şeyi gördüm ama bu, her probleme bir çözümüm olduğu anlamına gelmiyor. Aston Villa gerçekten iyi oynadı, biz her şeyi kötü yaptık. Her şeyi konuşabiliriz ama her şeyden önce söylememiz gereken bir şey var; Tebrikler Aston Villa"
1963'TEN BERİ İLK KEZ
Liverpool, 1963 yılından beri ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol birden gördü.
Villa Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 7-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 4, 22 ve 39. dakikalarda Watkins, 35. dakikada McGinn, 55. dakikada Ross Barkley ve 66 ile 75. dakikalarda Jack Grealish kaydetti. Liverpool'un 2 golünü ise 33 ve 60. dakikalarda Mohammed Salah attı.
Bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Aston Villa, 9 puanla 2. sırada yer aldı ve 1 maç eksiği bulunuyor. Bu sene ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanla 5. sırada yer buldu.
Aston Villa, gelecek hafta Leicester deplasmanına gidecek. Liverpool ise Everton deplasmanında 3 puan arayacak.
JURGEN KLOPP;
Aston Villa karşısında aldığımız 7-2'lik yenilgiyi açıklayamam ama gördüklerimi anlatabilirim. Aston Villa topu her kazandığında kontra atak yedik. Böyle bir maçtan sonra ne düşünebilirsin ki, duyguların darmadağın oluyor. Yapılabilecek tüm saçmalıkları tek maçta yaptık. Bu maçta kendimizden başka kimseyi suçlayamayız. Bugün ilginç sonuçlar çıktı ama biz daha fazla gol atabilirdik, maç 7-5 de bitebilirdi."53 yaşındayım, futbolda görülebilecek her şeyi gördüm ama bu, her probleme bir çözümüm olduğu anlamına gelmiyor. Aston Villa gerçekten iyi oynadı, biz her şeyi kötü yaptık. Her şeyi konuşabiliriz ama her şeyden önce söylememiz gereken bir şey var; Tebrikler Aston Villa"
1963'TEN BERİ İLK KEZ
Liverpool, 1963 yılından beri ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol birden gördü.
Premier Lig'de 4 haftada olanlar❤️
• Liverpool 4-3 Leeds
• Leeds 4-3 Fulham
• Everton 5-2 WBA
• Leicester 4-2 Burnley
• S'ampton 2-5 Tottenham
• WBA 3-3 Chelsea
• Brighton 2-3 MANU
• West Ham 4-0 Wolves
• City 2-5 Leicester
• MANU 1-6 Tottenham
• Villa 7-2 Liverpool
— Sporx (@sporx) October 4, 2020