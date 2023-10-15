Assane Diao için dünya devleri sırada!

Real Betis forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Assane Diao için Manchester United'dan sonra Real Madrid de devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Assane Diao için dünya devleri sırada!
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15 Ekim 2023 15:45
Gösterdiği performansla İspanyol futbolunda çığır açan Real Betisli yıldız oyuncu Assane Diao'ya Avrupa devlerinden ilgi büyüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Manchester United'ın ardından Real Madrid de devreye girdi. 

A takıma Eylül ayında çıkan ve ardından arka arkaya Granada, Valencia ve Sparta Prag'a karşı üst üste üç maçta gol atan Diao için Ocak ayı transfer döneminde teklif gelmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. 

SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON 

La Liga ekibi Real Betis, oyuncunun serbest kalma maddesinin 30 milyon euro olarak belirlemişti. 

SEZON İSTATİSTİKLERİ 

İlk profesyonel sezonunnda Real Betis formasıyla 9 karşılaşmaya çıkan İspanyol futbolcu Diao, bu karşılaşmalarda 5 gol atma başarısı gösterdi.

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