Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlıyor

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başlıyor
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24 Mayıs 2023 16:29
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 25-28 Mayıs tarihlerinde Varna kentinde düzenlenecek.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'yi erkeklerde Yunus Emre Gündoğdu, Ayberk Koşak ve Kerem Şener, kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek.

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