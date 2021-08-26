Arteta: "Kolasinac buradayken süre almayı hak ediyor"

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu bilinen Sead Kolasinac ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arteta: 'Kolasinac buradayken süre almayı hak ediyor'
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26 Ağustos 2021 00:50
Arsenal menajeri Mikel Arteta, Fenerbahçe'yle anlaştığı bilinen Sead Kolasinac'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Arteta yaptığı açıklamada Kolasinac'ın ayrılacağına dair spekülasyonları kabul ederken Bosna-Hersekli oyuncunun kadroda olduğu sürece çalışma disipliniyle süre almayı hak ettiği söyledi. İspanyol hoca İngiltere Lig Kupası'nda West Bromwich Albion'u 6-0 yendikleri maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kolasinac'ın ayrılacağına dair spekülasyonlar var. O hala buradayken elimden geldiğince süre veriyorum. İnanılmaz profesyonel davranıyor. Süre almaya devam ediyor çünkü çalışmasıyla bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Arteta ayrıca ayrılık aşamasında olan Maitland-Niles'in durumunun da Kolasinac ile benzer çalışma disipliniyle süre almayı hak ettiğini sözlerine ekledi.

Sead Kolasinac, West Bromwich karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı ve savunmanın ortasında görev yaptı.


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