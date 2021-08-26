Arteta: 'Kolasinac buradayken süre almayı hak ediyor'

Arsenal menajeri Mikel Arteta, Fenerbahçe'yle anlaştığı bilinen Sead Kolasinac'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
Arteta yaptığı açıklamada Kolasinac'ın ayrılacağına dair spekülasyonları kabul ederken Bosna-Hersekli oyuncunun kadroda olduğu sürece çalışma disipliniyle süre almayı hak ettiği söyledi. İspanyol hoca İngiltere Lig Kupası'nda West Bromwich Albion'u 6-0 yendikleri maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kolasinac'ın ayrılacağına dair spekülasyonlar var. O hala buradayken elimden geldiğince süre veriyorum. İnanılmaz profesyonel davranıyor. Süre almaya devam ediyor çünkü çalışmasıyla bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Arteta ayrıca ayrılık aşamasında olan Maitland-Niles'in durumunun da Kolasinac ile benzer çalışma disipliniyle süre almayı hak ettiğini sözlerine ekledi.
Sead Kolasinac, West Bromwich karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı ve savunmanın ortasında görev yaptı.
Arteta yaptığı açıklamada Kolasinac'ın ayrılacağına dair spekülasyonları kabul ederken Bosna-Hersekli oyuncunun kadroda olduğu sürece çalışma disipliniyle süre almayı hak ettiği söyledi. İspanyol hoca İngiltere Lig Kupası'nda West Bromwich Albion'u 6-0 yendikleri maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kolasinac'ın ayrılacağına dair spekülasyonlar var. O hala buradayken elimden geldiğince süre veriyorum. İnanılmaz profesyonel davranıyor. Süre almaya devam ediyor çünkü çalışmasıyla bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Arteta ayrıca ayrılık aşamasında olan Maitland-Niles'in durumunun da Kolasinac ile benzer çalışma disipliniyle süre almayı hak ettiğini sözlerine ekledi.
Sead Kolasinac, West Bromwich karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı ve savunmanın ortasında görev yaptı.