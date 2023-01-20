Arsenal imzayı attırıyor; 25 milyon euro

Premier Lig ekibi Arsenal, Spezia forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı stoper Jakıb Kiwior'u kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal imzayı attırıyor; 25 milyon euro
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20 Ocak 2023 15:20
Premier Lig'de 47 puanla zirvede yer alan Arsenal, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sport'un haberine göre; İngiliz ekibi, Spezia forması giyen Jakup Kiwior'un transferinde sona yaklaştı.

25 MİLYON EURO ARTI BONUS

Habere göre Arsenal, İtalyan kulübüyle 25 milyon euroya artı performansa bağlı bonuslar karşılığında el sıkıştı. 

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Oyuncuyla her konuda anlaşan Arsenal'in Cumartesi gecesi veya pazar günü oyuncuyu Londra'ya getirip, sağlık kontrollerinden geçireceği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından ise oyuncu, kendisini Arsenal'e bağlayacak sözleşmeye imzayı atacak.

22 yaşındaki sol ayaklı stoper'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirtiliyor. Spezia formasıyla toplamda 43 maça çıktı. Polonyalı savunmacı 2021 yılında Slovakya ekibi MSK Zilina'dan 2.20 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.

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