Arsenal - Benfca kapışmasında galip çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken ikinci yarıda sessizliği bozan taraf Benfica oldu. 55. dakikada kazanılan penaltıyı Pizzi gole çevirirken 57. dakikada Bukayo Saka yanıt verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması Arsenal'in sahasında 25 Şubat'ta oynanacak.
Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken ikinci yarıda sessizliği bozan taraf Benfica oldu. 55. dakikada kazanılan penaltıyı Pizzi gole çevirirken 57. dakikada Bukayo Saka yanıt verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması Arsenal'in sahasında 25 Şubat'ta oynanacak.