Arsenal - Benfca kapışmasında galip çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

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Arsenal - Benfca kapışmasında galip çıkmadı
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19 Şubat 2021 00:55
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken ikinci yarıda sessizliği bozan taraf Benfica oldu. 55. dakikada kazanılan penaltıyı Pizzi gole çevirirken 57. dakikada Bukayo Saka yanıt verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması Arsenal'in sahasında 25 Şubat'ta oynanacak.



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