NBA'in eski yıldızlarından Gilbert Arenas, LA Clippers guardı Russell Westbrook'un bu sezonki istatistikleriyle yaz döneminde 100 ila 150 milyon doları hak ettiğini öne sürdü.



Clippers geçtiğimiz haftalarda ile iki yıllığı 8.0 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olan Westbrook, önceki normal sezonda oynadığı 21 maçta ve ardından 2023 playofflarındaki beş karşılaşmada gösterdiği performansıyla takımı oldukça etkilemişti.



Arenas, Westbrook'un birden fazla yıl için 100-150 milyon dolar aralığında bir sözleşme almış olması gerektiğine inandığını söyledi:



"Bence Westbrook, gelecek yıl kendisinin daha iyi bir versiyonu olarak ortaya çıkacak. Şu anda Clippers'ta olduğunu ve onu orada istediklerini biliyorum, ve Clipper taraftarları biraz daha iyidir. Kendisinin takıma bir şekilde yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse, süperstar yeteneği söz konusu olduğunda, kendisi piyasadaki en sağlam oyuncu.



Bu yıl 73 maçta, geçen yıl ise 78 maçta oynamıştı. Yani oldukça dayanıklı da. Adam 16 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ortalamaları yakalamıştı ve ben olsam 'Gabe Vincent benim rakamlarımı tutturmuş olsa, 200 milyon dolar isterdi' derdim. Russ'ın istatistiklerine sahip bir başka oyuncu olsa, bu yaz 100 ila 150 milyon dolar talep ederdi."



Westbrook geçtiğimiz sezonu 73 maçta 15.9 sayı, 5.8 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



