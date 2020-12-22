Arda Turan, 10 yıl sonra evinde sevindi!

Arda Turan, 10 yıl sonra ilk kez bir iç saha maçında Galatasaray formasıyla fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Arda Turan, 10 yıl sonra evinde sevindi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2020 22:53
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte ilk golünü 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kaydeden Arda, Göztepe müsabakasında da fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

Arda Turan, 10 yıl sonra ise Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında gol attı. Deneyimli oyuncu, Türk Telekom Stadyumu'nda ise ilk kez gol atmayı başardı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için