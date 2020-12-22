Arda Turan, 10 yıl sonra evinde sevindi!

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.Yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte ilk golünü 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kaydeden Arda, Göztepe müsabakasında da fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.Arda Turan, 10 yıl sonra ise Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında gol attı. Deneyimli oyuncu, Türk Telekom Stadyumu'nda ise ilk kez gol atmayı başardı.