Arda Güler, sevincini baba ve dedesiyle paylaştı

Arda Güler'in babası ve dedesi Fenerbahçe'nin kupa töreni sonrası kısa bir röportaj verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, sevincini baba ve dedesiyle paylaştı
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11 Haziran 2023 23:58
Son güncelleme 12 Haziran 2023 00:02
Fenerbahçeli Arda Güler'in dedesi ve babası, sarı lacivertli kulübün resmi televizyonuna konuştu.

Baba Ümit Güler, İzmir'de oğlunu yalnız bırakmazken kupa töreni sonrası sahaya Arda'nın yanında görüldü. FB TV'ye konuşan Ümit Güler açıklamasında, "Babalar günü hediyesi olarak çok güzel bir hediyesi verdi bana. Mutluluktan uçuyorum." sözlerini kullandı.

Dede Mehmet Ali Güler de maç sonrasında Arda'nın yanına giderek, "Bolu'dan geldim. Özellikle onu seyretmek için, bugünleri görmek için geldim" açıklamasıyla torununun sevincine ortak oldu.



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