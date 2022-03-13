Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı.



Sarı - lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler'in golüyle 3-2 öne geçti.



17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.



Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.



GOL NASIL OLDU?



Szalai'nin sol kanattan arka direğe kestiği topu Diego Rossi içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler, yaptığı tek vuruşla kaleci Marafona'yı mağlup etti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





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