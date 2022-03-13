Arda Güler, Fenerbahçe'de tarihe geçti

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Arda Güler, Fenerbahçe'de tarihe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2022 20:45
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıktı.

Sarı - lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler'in golüyle 3-2 öne geçti.

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

GOL NASIL OLDU?

Szalai'nin sol kanattan arka direğe kestiği topu Diego Rossi içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler, yaptığı tek vuruşla kaleci Marafona'yı mağlup etti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.