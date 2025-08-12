Archie Brown: 'Fenerbahçe formasıyla ilk golüm, gurur duyuyorum'

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldiği karşılaşma sonrası genç oyuncu Archie Brown, maçın ardından hem takımın performansını hem de kendi duygularını paylaştı.





Sarı-lacivertli formayla ilk golünü attığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren İngiliz sol bek, "Tanrı'ya şükürler olsun. Atmosfer harikaydı, tam olarak bunu istiyorduk. Taraftarlar bizi asla hayal kırıklığına uğratmadı. Burada oynamak her rakip için çok zor. Bu destekle sahada olmak bizim için hem kolay hem harika. Fenerbahçe formasını giydiğim için onurlu ve gururluyum. Sadece bu değil, takım arkadaşlarımın performansıyla da gurur duyuyorum. Ayrıca sakatlıktan dönüp böyle bir maçta gol atmak çok keyifliydi," ifadelerini kullandı.





Sahadaki kondisyon durumuna da değinen Brown, takımın fiziksel seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı:

"Fit olmak konusunda şunu söyleyebilirim, bence çok iyi durumdayız. Zaten bu seviyede oynamak için sürekli çalışıyoruz. Benim oynadığım pozisyon hem ileri çıkmayı hem baskı yapmayı gerektiriyor. Fiziksel ve mental olarak hazır olmanız lazım. Hocamızın bizden ne istediğini çok iyi biliyoruz ve biz de bunu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Fenerbahçe, Play-off turunda Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele etmeye hazırlanırken, Brown'un performansı teknik ekip ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.



